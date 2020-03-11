كشف إمتحانين يطيح بمدير الأساس بغرب كردفان

تسبب كشف مادتي اللغة العربية والإنجليزية للصفين الاول والرابع بمرحلة الاساس بولاية غرب كردفان في إقالة مدير الامتحانات ومدير تعليم مرحلة الاساس بمدينة النهود، وقال مدير عام وزارة التربية والتوجيه بغرب كردفان أبوبكر محمد كبر تعرضت مادتا اللغة العربية للصف الاول أساس و اللغة الانجليزية للصف الرابع من إمتحانات النقل الموحد لمرحلة الاساس للعام 2019- 2020م تعرضتا للكشف بصورة غريبة اثناء نقل الامتحانات بالبص السفري من العاصة القومية الخرطوم الى مدينة النهود بغرب كردفان.

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وأوضح مدير عام الوزارة ان وزارته قررت إلغاء إمتحان المادتين بعد التأكد التام من عملية الكشف وفقدان السرية المطلوبة.

ولفت الى أن مجلس الوزارة وجه بطباعة إمتحانين آخرين بصورة سريعة ودقيقة على ان يجلس له التلاميذ في نفس الوقت الذي حددته الوزارة في جدول امتحانات النقل الموحد.

وبحسب صحيفة الجريدة،كشف كبر عن إقالة مدير الامتحانات ومدير تعليم مرحلة الأساس بمدينة النهود، ونوه الى أن وزارة التربية والتوجيه وجهت بفتح تحقيق عاجل لكشف الأسباب بصورة أكثر وضوحاً ومصداقية ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)