مجلس السيادة والوزراء يتفقان على إنشاء جهاز للأمن الداخلي

التاريخ: 11-مارس-2020
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اتفق مجلسا السيادة والوزراء على الإسراع في إعادة تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي يكون تحت إمرة وزارة الداخلية والاستمرار في اعادة هيكلة المنظومة الامنية وأكد الطرفين على ضرورة ملاحقة العناصر الإرهابية ومراقبة المنافذ والمداخل
وبحسب صحيفة الجريدة، اتخاذ إجراءات استباقية لعدم تكرار ما حدث.وبحسب تصريحت الناطق باسم المجلس محمد الفكي، أن السيادة شدد على ضرورة الرصد الدقيق والمتابعة للأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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