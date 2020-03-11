قوى الحرية تدعو الشعب للصبر وتحمل الأزمة الاقتصادية

دعا عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير القيادي بحزب المؤتمر السوداني الشعب السوداني إلى الصبر واحتمال الأزمة الاقتصادية.

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وأكد الشيخ في مؤتمر صحفي نظمه حزبه للتنوير بانعقاد مؤتمر الاقتصاد وملتقى الاعمال في الفترة من 12 إلى 18 مارس الجاري الذي ينظمه الحزب أكد طرح الحكومة عددا من الخيارات والسياسات البديلة لتغطية العجز في الميزانية منها استرداد الاموال المنهوبة وتجفيف الشركات الامنية والموالية للنظام السابق وضمها لوزارة المالية، بالاضافة إلى اشراف الدولة على صادرات الذهب.

وقال إن وزير المالية ابراهيم البدوى طرح جملة من الخيارات والمحددات الاقتصادية منها رفع الدعم عن البنزين والدقيق والكهرباء والتى توفر في مجملها ما يقارب (104) مليار جنيه لدعم الخزينة العامة للتمكن من الصرف على قطاعي الصحة والتعليم بالاضافة إلى زيادة الاجور للعاملين بالدولة.

وبحسب صحيفة السوداني، اعرب الشيخ عن أمله في انقشاع أزمة الوقود والخبز خلال الاسبوع القادم، مشيرا إلى وصول 12 ألف جالون بنزين دفعة أولى وفتح العروض للشركات للاستيراد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)