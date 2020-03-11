التاريخ: 11-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد قرار ولائي رقم “32” لسنة 2020م ، بتمديد العمل بتخفيض رسوم معاملات الأراضي حتي 31/ مارس 2020 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. و ذلك بعد الإطلاع على توصية مدير عام وزارة التخطيط العمراني وبحسب صحيفة السوداني ،وجه الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد العمل بتخفيض رسوم معاملات الأراضي بولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.