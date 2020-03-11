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لاحظ متعاملون مع وسائل الإعلام تزايد الأخطاء الإملائية لوكالة السودان للأنباء “سونا” في الفترة الأخيرة بالإضافة لطريقة غريبة في نشر العناوين حيث يتم لصق الكلمات مع بعضها البعض دون مسافة بينها.
ونشرت وكالة سونا مساء الثلاثاء خبراً عن تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ محمد بن زايد وبحسب موقع النيلين الإخباري وكما هو مرفق في الصورة المرفقة، تمت كتابة إسم رئيس الوزراء في العنوان (حموك) بدلاً عن حمدوك بالإضافة للصق الكلمات مع بعض في العنوان وأخطاء في طريقة النشر، وإعتبر بعض المراقبين أن هذه فضيحة كبرى للوكالة الحكومية الرسمية للأخبار “سونا”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تزايد أخطاء وكالة السودان للأنباء تتزايد وفضيحة جديدة.. تغيير اسم رئيس الوزراء من حمدوك الى “حموك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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