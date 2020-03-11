بالفيديو: ام وضاح تمطر رئيس شركة الفاخر بالأسئلة الصعبة فيكشف قصة دفارات الكاش ومعلومات مثيرة حول الذهب والسلع الاستراتيجية

بثت قناة الخرطوم الفضائية حلقة عن انتاج الذهب يوم الإثنين تحت عنوان هل منحت شركة الفاخر امنيازات عن بقية الشركات العاملة في المجال، وإستضافت المذيعة أم وضاح عبر برنامجها رؤية وطن الرئيس السابق لشعبة مصدري الذهب الأستاذ عبد المنعم الصديق الذي تحدث عن سياسة بنك السودان بخصوص صادر الذهب.

وقال عبد المنعم أن مقترحهم وخطتهم هو خروج البنك المركزي من عمليات شراء وتصدير الذهب وكذلك الشركات الحكومية والأمنية، وفتح صادر الذهب للقطاع الخاص ويكون الدفع مقدماً قبل عملية التصدير بالدولار لبنك السودان، وكشف عن تضرر المصدرين في الفترة الأخيرة لتأخر إستلامهم لحصيلة الصادر من قبل المركزي.

وكشف الأستاذ محمود محمد محمود رئيس مجلس إدارة شركة الفاخر عبر مداخلة هاتفية علاقتهم بالذهب منذ العام 2006 في مجال إعادة تصنيع الذهب في السعودية، وكشف عن نشاط مكثف لشركته في مجالات تعدين ومعالجة مخلفات الذهب.

وكشف محمود لأم وضاح والمشاهدين بحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 للفيديو المرفق، أن مدخلهم لتصدير الذهب كان بغرض خفض قيمة الدولار عبر زيادة المعروض في السوق الموازي وهي سياسة معروفة ومجربة لكن أزمة الوقود والقمح جعلت الشركة تحول العوائد من صادر الذهب في تلبية مدفوعات عاجلة لتوفير السلع الإستراتيجية.

وطلبت أم وضاح من توضيح نقطة معينة لعدم إلمامها بالشئون الإقتصادية وقالت “أنا في الإقتصاد ما هناي” فأوضح مدير الفاخر عن إستمرار الشركة حالياً في توفير الوقود والقمح حتى تنتهي الصفوف التي تشهدها أنحاء السودان، وأضاف أنهم شركة تعمل لتحقيق الربح لكن عكس الأخرين الذين يضاربون في العملات وتمنى أن تكون الوطنية شعار ينعكس في شكل عمل يخدم الناس ونفى حصول شركته على عقود إمتياز أو إحتكار، إنما هي عقود لتوريد سلع ولا تشكل كل حوجة السوق بل نسبة يسيرة منها.

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وكشف محمود حقيقة المبالغ التي تصل الى عمارة الذهب عبر شاحنات أمنة مملؤة بالنقد وقال هي من حساب الشركة في البنوك، ولكن طريقة سحب وتوصيل المبالغ تتم عبر الحماية والطريقة الأمنة حسب إجراءات البنوك وهي السياسة التي يتبعها بنك السودان لتوصيل الأموال الى عمارة الذهب وبذلك لا يوجد أي إمتياز خاص بشركة الفاخر.

وعبر أسئلة متتالية لأم وضاح لرئيس الفاخر طالبها بهدوء وقال لها انت اليوم .. فردت (أنا أصلي من يومي كدا) ويبدو أنها إقتنعت بردود رئيس الفاخر الذي كان هادئاً في الحوار ومرتب الأفكار وتتدفق المعلومات من حديثه عكس الضيوف الأخرين في الأستديو وقالت أم وضاح عندما إحتد النقاش (هو كلامه منطقي وما عندك ذنب يا أستاذ محمود).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)