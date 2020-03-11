رئيسا اريتريا وجنوب السودان يدينان محاولة استهداف حمدوك

الثلاثاء 10 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، برقية من الرئيس الإريتري سياسي أفورقي، أكد فيها إدانة حكومة بلاده بأشد العبارات "محاولة الاغتيال الجبانة"، التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس.



وقال أفورقي إن هذا العمل الحقير يؤكد مرة أخرى أن قوى الظلام ومن يرعاها، يريدون عبر وسائل يائسة إيقاف وإحباط التغيير الإيجابي الذي يشهده السودان.

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وأكد الرئيس الإريتري وقوف وتضامن حكومة بلاده مع السودان في هذه المرحلة، ودعم جهوده لتجاوز آثار النظام البائد وتحقيق الازدهار للسودان الذي يقود مسيرة السلام والاستقرار بالإقليم.

في غضون ذلك، تلقىى حمدوك اتصالا هاتفيا من رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت، أعرب فيه عن ادانته للحادثة التي تعرض لها أمس.

ووصف سلفاكير الحادث، بـ"الغريب الذي لا يشبه أخلاق وسلوك الشعب السوداني"، مؤكدا وقوف دولة جنوب السودان في مواجهة الارهاب.