وزارة الطاقة تطرح مبادرة ” جرام للوطن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف نائب مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية , مبارك اردول عن ان وزارة الطاقة والتعدين ستطرح حملة وطنية كبيرة تحت شعار “جرام للوطن”. و اكد اردول في منشور على حسابة في موقع ” فيسبوك” انهم بالحملة يشجعون كل المعدنين أفراد وشركات بالمساهمة بجرام ذهب على الأقل دعما للوطن.

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