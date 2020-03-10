الغربال يحرز هدف التعادل للاهلي في شباك وفاق سطيف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل مهاجم منتخب السودان ولاعب الاهلي بوعريريج محمد عبدالرحمن الشهير بالغربال هز الشباك قاد الاهلي لتعادل غالي بهدف لكل امام وفاق سطيف في الدقيقة 94 باحرازه لهدف الاهلي وذلك في مباراة في الدوري المحلي.

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