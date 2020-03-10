تفاصيل زيارة مدير المخابرات المصرية لجنوب السودان

الثلاثاء 10 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أجرى الوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، زيارة، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية جنوب السودان.



حيث التقى الرئيس سلفاكير ميارديت، وسلّمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بتنفيذ استحقاقات السلام، مُعربًا عن دعم مصر الكامل لجنوب السودان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن، كما تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تحقيق التعاون المشترك.

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كما التقى الوزير عباس كامل النائب الأول لرئيس حزب جنوب السودان رياك مشار، وتناول اللقاء التهنئة بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام المنشط، وتعيينه نائبا أول للرئيس والتأكيد على دعم مصر لشعب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار.

كما قام على هامش الزيارة بعقد سلسلة من الاجتماعات شملت كلا من مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية توت جلواك مانيبي المدير العام لجهاز المخابرات العامة بجنوب السودان الفريق أول توماس دوث، وتناول اللقاء سبل التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب.

من جانبه شكر الرئيس كير مصر على المساعدات التي تم تقديمها لتنفيذ الترتيبات الأمنية كذلك المساعدات الطبية لمواجهة آثار السيول والفيضانات في جنوب السودان.