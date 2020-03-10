ولي عهد أبوظبي: نرفض أي مساس بأمن السودان واستقراره

الثلاثاء 10 مارس 2020 كتب وكالات أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رفض بلاده أي مساس بأمن السودان واستقراره، ووقفه إلى جانبه خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، للاطمئنان على صحته وسلامته عقب محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.

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