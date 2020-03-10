حميدتي يقدم إستقالته من رئاسة آلية معالجة الازمة الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء بأن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي تقدم باستقالته من رئاسة الآلية الاقتصادية لإدارة الازمة .

ووفقًا لصحيفة السوداني عن مصادر رفيعه، فأن حميدتي تقدم بإستقالته من رئاسة الآلية وسيظل عضوا بها على ان يترأسها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك .

واضافت الصحيفة إن حميدتي تقدم بمقترحه في اجتماع ثلاثي بينه و بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان و رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك , وان المقترح لم يكن من ضمن الاجندة .

وفي وقت سابق، كشف الناطق بأسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ان الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وممثلي قوى الحرية والتغيير انتهى لتكوين آلية لمعالجة الازمة الاقتصادية بالبلاد برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ومقررها الدكتورة مريم الصادق المهدي وعضوية عضو مجلس السيادة محمد الفكي ووزراء كلًا من المالية، الطاقة والتعدين، والتجارة والصناعة, الزراعة، الري ،والثروة الحيوانية، الصحة، ووكيل وزارة العدل ، وتضم الألية ايضًا (7) من قوى الحرية والتغيير أبرزهم علي الريح السنهوري وابراهيم الشيخ .