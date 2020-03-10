الهلال يهزم الخيالة بثلاثية

الخليج 365 : حقق الهلال فوزا مهما على الهلال الفاشر بهدفين احرزهما العاجي كايدو وعبد الرؤوف في المباراة التي جمعت الفريقين بالجوهرة الزرقاء ليرتفع الهلال بنقاطه الى 51 نقطة.

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