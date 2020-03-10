شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نستعرض عبر المشهد السوداني اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي . 10/03/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 55.0000 55.2750 55.1375 الين الياباني 0.5251 0.5277 0.5264 الجنيه الاسترليني 71.7735 72.1324 71.9529 الفرنك السويسري 58.7751 59.0690 58.9220 الدولار الكندي 40.3770 40.5789 40.4779 كرونة السويدية 5.8070 5.8360 5.8215 الكرونة النرويجية 5.7535 5.7823 5.7679 الكرون الدنماركي 8.3653 8.4071 8.3862 الدينار الكويتي 178.6875 179.5809 179.1342 الريال السعودي 14.6526 14.7259 14.6892 الدرهم الاماراتي 14.9750 15.0499 15.0124 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.8112 146.5403 146.1757 ريال عماني 142.8571 143.5714 143.2142 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 62.4437 62.7559 62.5998 XAR 2932.4985 2947.7475 2940.1230 المادة السابقة إرتفاع في سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم اليوم المقالة القادمة بانى: لن نُؤجِّل مُباريات المُمتاز بسبب المنتخب الوطني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء في بنك السودان المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.