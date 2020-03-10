إرتفاع في سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب اليوم (الثلاثاء) ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الخرطوم حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام 6000 جنيه للذهب البحريني والتركي وسعر جرام الذهب الإيطالي 6500 جنيه وسعر جرام الذهب السعودي 5800 جنيه، حيث بلغ سعر البيع للجرام 4800 جنيه (للذهب الكويتي والتركي والبحريني والإيطالي والسعودي) .

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