آلية مراقبة وضبط الوقود توقف محطات عن العمل

الخليج 365 : اصدرت آلية مراقبة وضبط و توزيع الوقود بوزارة الطاقة و التعدين قرارات تمت بموجبها ايقاف محطات ( النيل جبرة جوار مسجد بلال -و الكريمت الطريق الدائري بحري -و محطة سيدون بالسوق الشعبي) كما تم خصم نسبة ٢٥ ٪ من هامش الربح لشركات الوطنيه وسنابل ببورتسودان.

شددت الآلية على توزيع الوقود وفق المنشورات التي صدرت من الوزارة وتنظم توزيع الحصص بواقع 120 جنيه للعربات الملاكي و50 جنيه للمواتر والركشات وبرنامج التخصيص للعربات والباصات السفريه وحسب ترتيب الايام بالعدد الزوجي والفردي.

وعزمت على إيقاع العقوبات على كل من يخالف التوجيهات سواء من شركات التوزيع او الجهات الاخري او ضعاف النفوس من المواطنين. المادة السابقة المريخ يكتسح الشرطة بثلاثية يخطف المركز الثاني المقالة القادمة إرتفاع في سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم اليوم

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