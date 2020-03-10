الخليج 365 : حقق المريخ فوزا كاسحا على الشرطة وفاز عليه بثلاثة اهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين بالقضارف في ختام مباريات المريخ خارج ملعبه في بطولة الدوري الممتاز نالها ريشموند هدفين على مدار الشوطين 23 و51 واللاعب ومدافع الشرطة في مرماه في الدقيقة 87 بهذه النتيجة ارتفع المريخ بنقاطه الى 48 نقطة في المركز الثاني وظلت الشرطة في نقاطها العشرين في ترتيب روليت مسابقة الدوري الممتاز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يكتسح الشرطة بثلاثية يخطف المركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.