السودان يطلب دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب 

الثلاثاء 10 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

وجهت وزارة الخزانة الاميركية بتقديم الدعم للسودان في مجال مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله ومحاربة تجارة وغسيل الاموال.



ودعا وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الولايات المتحدة الأمريكية لدعم جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

والتقى وزير الدفاع بالخرطوم اليوم (الثلاثاء) مساعد وزير الخزانة الاميركية، مارشال بيلنغسلا، برفقة السفير الأمريكي والملحق العسكري بالسودان.

أشاد جمال الدين بادانة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي للعملية الإرهابية التي تعرض لها، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وعزا الحادثة إلى حالة السيولة الأمنية التي خلفتها مرحلة التحول بالسودان، ونذيرا لتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله وعمليات غسيل الأموال مع الجانب الأمريكي.

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ودعا الولايات المتحدة للتعاون مع السودان في هذه المرحلة ودعم الإمكانيات المادية والتدريبية من وسائل وطرق مكافحة للأجهزة الأمنية السودانية للدور الكبير الذى تقوم به في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

وحث الولايات المتحدة بالإسراع بازالة إسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بدون تعقيدات، والعمل على رفع مستوى المساعدة والإسهام في معالجة مشاكل الاقتصاد السوداني.

ومن جانبه وصف مساعد وزير الخزانة الاميركية استهداف رئيس الوزراء السوداني بالعمل الجبان.

وقال إن الولايات المتحدة ستدفع بخبراء امنيين للتعاون مع الاجهزة الامنية لكشف حقيقة الهجوم.

وأكد أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للحكومة الانتقالية لمواجهة التحديات التي تواجهها.

ودعا مارشال للتعاون المشترك بين المكون العسكري والمدني لتوفير متطلبات المرحلة الانتقالية خاصة في مجال النهوض بالاقتصاد السوداني.