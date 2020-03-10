ومطاريد الكاردينال !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*حسن هلال رئيس الهلال الأسبق ووزير البيئة في العهد البائد أعلن انضمامه لتنظيم فجر الغد الذي يترأسه الكوارتي.

*كوارتي كان قد أعلن سابقاً أن الحكيم يمثل الأب الروحي للتنظيم وأن البرير أستاذه ومعلمه الذي فتح له أبواب العمل بالهلال.

باعتقادي أبوية تنظيم الكوارتي محجوزة للحكيم والبرير ولا حاجة لحسن هلال الذي زعم أنه مطمئن للهلال في وجود الكوارتي وهي ذات العبارة التي قالها من قبل مرات ومرات للكاردينال.

*الرأي عندي أن هلال والمدهش ونحو ذلك من رموز النظام البائد لن يخدموا الكوارتي وتنظيمه لا سيما وأنهما بلا عضوية وبعيدان عن القاعدة الهلالية.

*على كوارتي الابتعاد عن فلول الإنقاذ وأعوان الكاردينال حتى لا يفقد شعبيته الذهبية عند القاعدة الهلالية.

*تنظيم يرعاه الحكيم ويدعمه البرير ماذا يريد بعناصر الفلول وأعوان أشرف المدحور !!

*أعوان الكاردينال بدأوا يتخلون عن الرجل بعد أا أدركوا أن عهده إلى زوال ويريدون استبدال كردنة بالكوارتي.

*اليوم حسن هلال وباكر ود بدر وحنفي وأحمد دولة !! .

*على الكوارتي رفع شعار (لا مكان لبقايا الكاردينال) .

*ثــوار الاعتصام رفضوا مقابلة الكاردينال وتمسكوا بمطلبهم في إزاحة الكابوس عن الكيان.

*معرفتي بالثوار من أول ترس وبقية الروابط والتنظيمات أنهم لا يهادنون ولا يساومون.

*إن نجح أشرف سابقاً في شراء نفر أو نفرين من أولترس عبر كاميرات المنزل أو مناصب قطاع الكورة ونحو ذلك فلن يستطيع مجدداً.

*أولترس الآن أنقى بياضاً من الحليب وليس فيها من يقبض الظروف أو يتم شراؤه بوظيفة.

*ثوار أحرار .. ح يكملوا المشوار .

قرار الزومة استدعاء الحارس أبوجا والتحقيق معه مؤسف، ذلك أن أبوجا متوقف بسبب مستحقاته المالية وذاك أمر معلوم لدائرة الكرة.

كان على الزومة مطاردة الإدارة حتى يحصل اللاعب على مستحقاته التي طال عليها الأمد.

لاعبو الهلال أحق بأموال النادي من مطربات قناة الهلال.

ما ناله شوبير في بضع دقائق في تكريم الكاردينال يساوي مرتبات لاعبي الهلال في نصف عام !!

ضحكت وصحيفة حمراء تزعم أن المريخ احتل الترتيب (184) عالمياً وسيد البلد وسفيرها الأوحد في المركز (201)!!

أقول لمن جاء بالخبر (عصرت على مريخك شديد بالمركز 184 لأن المريخ مكانه المراكز الأولى مع ليفربول والبارسا والريال).

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صحافة التخدير سبب بلاوي المريخ، كيف لفريق لم يبارح التمهيدي منذ سنوات أن يتفوق على هلال المجموعات وقاهر مازيمبي والنجم والأهلي كمان.

*صحافة التخدير سبب بلاوي المريخ .

بإمكان الشرطة اعتقال المريخ اليوم إن وجد تحكيم عادل.

*مريخ الحكام سيلجأ للوزان إن تعثر في المباراة .

*الفارق بين سيد البلد الأصلي والتايواني سيتسع لست نقاط إن نجحت الشرطة في مسعاها.

*الهلال في معركة تعزيز الصدارة وهلال الفاشر ليس بالهين .

*بين صفوف الضيوف اللاعب (هشام جنيه) الذي نال شهرة واسعة بسبب الشكوى العدارية .

كلام سياسة

*زواج الشواذ إشااااعة وونسة واتساب وفقاً لمولانا هيثم مصطفى قاضي أبو حمد.

*ما حدث كان حفل وداع لأحد المعدنين جعلته الإشاعه زواج شواذ فكان الحرق والتخريب وإزهاق روح بريئة!!

*عموماً نجح جداد الكيزان في تمرير الإشاعة ليزعموا أن عهد الثورة عهد فساد.

*عهد الفساد معلوم منذ حادثة بورتسودان في نهار رمضان وحادثة سنار وفضائح السفارات وما خُفي أعظم.

*جداد الكيزان آخر من يكتب عن الفساد فملفاتهم النتنة عامرة بكل ما هو قبيح.

ضربات الأعداء تقوّي ظهر الثوار