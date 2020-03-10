ما الذي تنتظره لجنة المُسابقات؟.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

1

*كما هو معلوم.. تقدّم نادي حي العرب بشكوى طاعناً في قانونية مشاركة اللاعب طبنجة مع المريخ في المُباراة التي جمعت الفريق قبل عشرة أيام تقريباً.

*ومع أنّ هذه الشكوى قُبلت شكلاً، إلا أنّ اللجنة لم تبت فيها حتى الآن!!

*ماذا تنتظر.. لا ندري..؟!

*سجل المريخ اللاعب من نادي القوز درجة أولى في الخانات السنية.

*وحسب مصدرٍ خاصٍ في اتّحاد الخرطوم فإنّ المستندات التي سجل المريخ اللاعب بموجبها، هي نفسها المُستندات التي قدّمها نادي القوز حينما قيّده في كشوفاته قبل عام ونصف تقريباً.

*يعني شهادة الميلاد الخاصة باللاعب، وكذلك الرقم الوطني الموجود بملف اللاعب، لا علاقة للمريخ واتّحاد الخرطوم بهما من قريبٍ أو بعيدٍ.. وبالتالي فإنّ موقف المريخ سليمٌ، ولا غبار عليه.. فلماذا إذن تستهلك اللجنة المنظمة كل هذا الوقت لتُقرِّر في الشكوى؟!

*مُخاطبة رسمية من الاتّحاد العام للاتّحاد المحلي، حول الكيفية التي اتبعها المريخ في تسجيل اللاعب، كفيلةٌ بأن تكشف الحقائق أمام اللجنة، وتبت على ضوئها في شكوى العرب.

*عُمُوماً بحوزتنا الكثير من المَعلومات عن هذه الشكوى، وهويّة الشخص الذي تبرّع بها لنادي حي العرب.

*وكذلك المعلومات المُتعلِّقة بشهادتي الميلاد والرقم الوطني.. وبعد قرار اللجنة المُنظّمة بإذن الله نوردها بالتفصيل.

*وإلى ذلك الحين.. نطمئن الصفوة الأخيار بأن موقف فريقهم سَليمٌ، وأن صدور القرار الذي يؤكد على ذلك، مسألة وقت فقط.

2

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*أمام المنتخب الوطني يومي ٢٧ و٣١ مارس الحالي مباراتان على التوالي في تصفيات الأمم الأفريقية المُؤهِّلة لنهائيات (الكان)، العام القادم في الكاميرون.. وكما هو معلومٌ تضم مجموعتنا إلى جانب غانا، منتخبي السنغال وساوتومي.. وهذه الأخيرة تخطيناها في مباراة الخرطوم، ووضعنا في رصيدنا أول ثلاث نقاط.

*أمس التقى الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المُنتخبات؛ برابطة مشجعي المُنتخبات الوطنية، ولجنة الإعلام.. وناقشوا الترتيبات (الجماهيرية والإعلامية) المُتعلِّقة بمباراة غانا في الخرطوم يوم ٣١ القادم.. وبقية المُباريات في هذه التصفيات، وفي التصفيات المُؤهِّلة لنهائيات كأس العالم عام ٢٠٢٢م بقطر، وتمّ التأمين على مُواصلة اللقاءات بين رابطة مُشجِّعي المُنتخبات واللجنة الإعلامية أسبوعياً.

*أكّد برقو في هذا اللقاء على الاتّصالات التي تمّت بمُباركة من الجهاز الفني، مع عددٍ من النجوم السُّودانيين المُحترفين في الدوري الروماني، والدوري الهولندي، للمُشاركة مع المنتخب في مُباراتي غانا، وكذلك اللاعب محمد عبد الرحمن الغربال المحترف في الدوري الجزائري.

3

*أصدر السيد رئيس مجلس السيادة قبل عدة أيام، قراراً بتكوين لجنة (تطوير الرياضة وتأهيل الملاعب) برئاسة سعادة الفريق أول حميدتي، وقبل أن يجف المداد الذي كُتب به، صَدَرَ قرارٌ من السيد رئيس مجلس السيادة نفسه، بتجميده!!!

*وتساءلنا يومها عن السّبب، بعد أن هلّل له الشارع الرياضي وكبّر.. وللأسف الشديد لم يجد التساؤل أيّة إجابة حتى اليوم.

*قلنا في مقال سابق، إنّ الرياضة لن تنهض وتخدم مشروعنا الحضاري، إذا لم تولِّها الحكومة الاهتمام الذي تستحقه.. وتفتح لها خزائنها، لتتمكّن من تأهيل بنياتها التحتية بدءاً، وتُقيم الورش والدراسات التي تُساعد على تطويرها.. واستبشرنا خيراً بقرار تكوين اللجنة سالفة الذكر، قبل أن نندهش، ونُحبط بالقرار الذي جمّده..

*ختاماً.. من حقنا أن نسأل ونعرف، لماذا جُمِّد القرار؟؟

*سمعنا أنّ هنالك جهةً كانت وراء هذا التجميد، ولكننا لم نُصدِّق.. لأن القرار صدر في الأصل من أعلى سلطة في البلاد.. ولنا عودة غداً بإذن الله.

* وكفى.