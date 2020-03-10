الصحة تنفي حجر معدنين قادمين من الحدود المصرية الليبية

نفى مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية د. بابكر المقبول في تصريح لسونا صحة ما تردد عن حجر 37 معدناً قادمين من الحدود المصرية الليبية بعد إصابة ثلاثة منهم بأعراض تشبه أعراض كورونا بمركز صحي شمالي السودان.

وقال المقبول إن الولاية الشمالية لم تسجل أي حالة اشتباه لكورونا حتى الآن وأن الصحة الاتحادية لم يصلها بلاغ عن هذه الحالات، مؤكداً أنها المصدر المنوط بها التبليغ الرسمي عن أي حالة عن المرض.

وأضاف قائلاً ” ليس بالضرورة أن نفسر أي أعراض لمواطن قادم من الصحراء باعتبارها أعراض لكورونا ” مؤكداً أن الصحة لها ضوابط مشددة على الولايات وعلى معابر الدخول.

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ونوه بأن المصدر الوحيد لإعلان أي حالة عن المرض هي وزارة الصحة الاتحادية وليس سواها وعلى المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة والشائعات.

من جانبه، قال د. صابر فتحي مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية إن الوضع بالمعابر مستقر، الآن الحالات صفر حتى فجر اليوم، مؤكداً أنه لا توجد حالة وسط المعدنين، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى إبان تسجيل مصر لحالات إصابة بالمرض.

وقال صابر إن معبري حلفا سجلا أمس حوالي 470 راكباً، وحوالي 600 راكب عبر معبر أرقين أخضعوا للفحص عبر الماسح الحراري إضافة لملء الاستمارة وأخذ بيانات الركاب، مشيراً إلى أن أغلب المصريين الذين يدخلون عبر المعبر هم سائقو شاحنات يعملون في البضائع، ولهم بوابة خاصة بالفحص والتقصي، ونعمل على رفع تقارير لوزارة الصحة الاتحادية عن المصريين والأجانب أولا بأول.

وأضاف أن المعابر بالولاية تم رفدها بأجهزة المسح الحراري والمعدات إضافة إلى الكوادر الطبية والصحية والمختبرات .

وأشار إلى أن مصر حتى الساعة الواحدة صباحاً سجلت 59 حالة إصابة وسط حالة وفاة واحدة، وأضاف تزيد مخاوفنا كلما تزيد حالات الإصابة بمصر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)