النائب العام : لم نصل حالياً إلى مُتورِّطين في المُحاولة

أَكّدَ النائب العام تاج السر علي الحبر، أنّ إلاجراءات والتّحقيقات بشأن مُحاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مُستمرّة، بجانب استنفار الأجهزة الأمنية كَافّة.

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وقال الحبر لـ(الصيحة)، إنّ الرؤية المفصلية بشأن مُحاولة حادثة الاغتيال سَتتّضح بعد اكتمال التحريات كَافّة، وأضاف: “لم نَصل لأيِّ معلوماتٍ في الوقت الحالي تُفيد بتورُّط جهات أو مجموعات بعينها”، وتابع: “من الصّعب في هذه المرحلة الإفصاح عن أيِّ معلوماتٍ بشأن مُحاولة اغتيال حمدوك”، وأوضح أنّ التحريات لم تسفر عن أيِّ معلوماتٍ, وكشف الحبر عن تدوين بلاغات سابقة لخلايا إرهابية ربما يكونوا مُتورِّطين فيها عناصر أجنبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)