التاريخ: 10-مارس-2020 فى : حوادث 3 مشاهدة Advertisements تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم الدولي بحسب اليوم التالى من إحباط محاولة تهريب عدد (446200) ورقة بفرع البريد فاست بالمطار. كما تمكنت وردية الصديق مغادرة من ضبط عدد (150000) ورقة.وما يجدر ذكره أن الأوراق من نوعية ما يعرف بـالدولار الأسود من فئة المائة دولار المعدة والمجهزة للتزوير بعد معالجات كيميائية أخيرة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط “600” ألف ورقة دولار أسود مهرّبة عبر البريد بمطار الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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