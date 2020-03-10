جرام الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الخرطوم

التاريخ: 10-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements سجل سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الخرطوم حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام 6000 جنيه للذهب البحريني والتركي وسعر جرام الذهب الإيطالي 6500 جنيه وسعر جرام الذهب السعودي 5800 جنيه، حيث بلغ سعر البيع للجرام 4800 جنيه (للذهب الكويتي والتركي والبحريني والإيطالي والسعودي) . وقال معتصم محمد صالح الأمين العام السابق لشعبة الذهب في تصريح لـ(سونا) إن حركة الارتفاع والانخفاض لأسعار الذهب في السودان محكومة بالأسعار العالمية وبالأحداث السياسية الكبرى مثل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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