الداخلية تكشف معلومات اولية عن التفجيرات التي استهدفت رئيس الوزراء

الثلاثاء 10 مارس 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

كشفت وزارة الداخلية السودانية، معلومات أولية عن التفجير الذي إستهدف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمس أثناء توجهه من منزله إلى مجلس الوزراء.



وقالت الشرطة في بيان إن فرق الادلة الجنائية بقسم الاسلحة والمتفجرات إلى تحليل المواد المتفجرة واثارها.

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وخلصت النتائج الأولية الفنية إلى أن المادة المتفجرة عبارة عن عبوة متفجرة زنة 750 جرام تم زرعها على جانبي الطريق.

وأضاف البيان أن العبوة مصنعة محليا من مادة (اذيد الرصاص) شديدة الحساسية، تحدث اصوات عالية عند الانفجار حيث خلفت في مركز الانفجار حفرة بطول 90 سم وعرض 65 سم وعمق 25 سم.

وأشارت الشرطة إلى ان العبوة احدثت آثارا في دائرة قطرها 1500 متر حيث تسببت الشظايا الحديدة في احداث اضرار مادية بالمركبات.

وأكد البيان أن فرق التحريات والتحقيقات تواصل عملها عملها بتنسيق تام مع الاجهزة النظامية والعدلية للوصول إلى كشف ابعاد المخطط.