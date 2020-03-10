عقب محاولة اغتيال "حمدوك".. قرار هام من الحكومة

الثلاثاء 10 مارس 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

أعلنت السلطات الانتقالية في السودان اتخاذ اجراءات فاعلة لحماية الأمن الوطني من المهدادت الداخلية والاقليمية والدولية، وذلك عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.



وقال عضو مجلس السيادة، والمتحدث الرسمي بأسمه، محمد الفكي سليمان، إن مجلسا السيادة والوزراء بجانب المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفقوا على انشاء جهاز للأمن الداخلي تحت امرة وزارة الداخلية واستمرار هيكلة المنظومة الامنية بالبلاد.

واضاف الفكي تصريحات صحافية أمس على أن الاجتماع شدد على ضرورة الرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الافراد المنتمين للمنظمات الارهابية والمحظورة أو ذات اهداف معادية للثورة واتخاذ الاجراءات الاحترزاية ضدها.

وقال أن الاجتماع أمن على تاكيد صون الامن الوطني وتحصينه من كل المهدادت المحلية و الاقليمية والدولية، وتأمين وحماية قيادات الدولة واجب الاجهزة الامنية وجزء من استقرار الفترة الانتقالية.

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وأشار إلى ان الاجتماع أكد على ملاحقة العناصر الارهابية والتشديد على مراقبة المنافذ والمداخل واتخاذ اجراءات تحوطية واستباقية لعدم تكرار ماحدث.

ودعا الفكي الاجهزة المختصة إلى الاسراع في الوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة مع ضرورة محاسبة الجهات المنوط بها تامين منطقة الحادث.

وأكد المتحدث باسم مجلس السيادة، على اهمية دعم الشراكة والتعاون بين اجهزة الحكم الانتقالية ومكونات الفترة الانتقالية.

ودعا الفكي الجميع إلى الاصطفاف خلف حكومة الفترة الانتقالية ودعمها ومساندتها حتى بلوغ غاياتها واكمال التغيير بكل استحقاقاته، بالاضافة إلى دعم واسناد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو حتى تستطيع القيام بمهامها بالسرعة النطلوبة.

كما شدد الفكي على اهمية تنوير الشعب في وسائل الاعلام الرسمية أهمية الأمن الوطني والعمل على حماية أمن السودان وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية تحت شعار (الامن مسؤولية الجميع).

ومن جانبه قال المتحدث باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، في تصريح صحافي أمس، إن الاجتماع الثلاثي لمجلسا السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير، ناقش الاوضاع الامنية في البلاد بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك وقضايا اخرى.