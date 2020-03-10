الرئيس الجزائري يُعين قائدا جديدا للقوات البرية خلفا لشنقريحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اللواء عمار عثامنية، قائدا للقوات البرية للبلاد، خلفا للواء السعيد شنقريحة، الذي يشغل منذ أشهر منصب قائد أركان الجيش بالنيابة.

وأفاد بيان للرئاسة، اطلعت عليه الأناضول، أن الرئيس تبون، قائد القوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عيّن اللواء عثامنية، قائدا للقوات البرية.

وقال البيان، إن “عثامنية، الذي يقود المنطقة العسكرية الخامسة (شمال شرق) حاليا، سيخلفه في منصبه نائبه اللواء نور الدين حنبلي”.

وسيخلف عثامنية، في قيادة القوات البرية اللواء السعيد شنقريحة، الذي عيّن قائدا للأركان بالنيابة في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة سلفه الفريق أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية.

ومنصب قائد القوات البرية، ثاني أهم منصب في الجيش بعد قيادة الأركان، وجرى تقليد أن تسند رئاسة الأركان لقائد القوات البرية منذ استقلال البلاد في 1962.