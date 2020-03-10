حفلات ماجنة.. هذا ما فعله ابن سلمان مع شاكيرا في المالديف وتفاصيل صادمة!

الخليج 365:

تناول كتاب جديد عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رحلة صعوده إلى السلطة وأسلوب الحياة الفخم، بما في ذلك حفلات ماجنة استمرت طوال أيام في جزر المالديف يزعم أنها مليئة بالمغنيات والراقصات والمخدرات.

وفي كتاب “مبس: صعود محمد بن سلمان إلى السلطة” ، كشف رئيس مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” في بيروت “بن هوبارد أنه “مع نمو سلطة ولي العهد السعودي زاد اهتمامه بالثروة الهائلة وزخارفها.

لوبحسب ما نقله موقع “Page Six” فإنه لقضاء عطلة جماعية في جزر المالديف في عام 2015 ، حجزت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منتجعًا بأكمله، حيث يمكن أن تصل أماكن الإقامة إلى 30 ألف دولارًا في الليلة الواحدة، كما يزعم الكتاب، كما استضاف بمنتجعه سلسلة من الحفلات.

ويقول الكاتب إن هذه الحفلات التي استضافها ابن سلمان بمنتجعه في المالديف شهدت حضور نجوم عالميين منهم شاكيرا، وأن هذا الحدث جاء بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء السعودية تدخل عسكري في اليمن.

وجاءت تقارير المخابرات الأمريكية، بحسب الكاتب موضحة أن الأمير بن سلمان كان في إجازة في جزر المالديف، كما لاحظوا وجود وفرة من المومسات والمخدرات في المنتجع.

ويختتم الموقع تقريره بالقول:”ربما يكون السبب وراء ذلك هو أحداث التوتر الأخيرة بالمملكة والتي قد شجعت ابن سلمان على البحث عن مكان خاص به ، حيث لا يستطيع الصحفيون اقتحام شؤونه، حيث اشترى يختًا بقيمة 456 مليون دولار ، بالإضافة إلى مزرعة ألعاب مساحتها 30 ألف فدان في جنوب إفريقيا.