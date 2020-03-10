الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة بمحافظات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وتركزت في نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين في نابلس، بعد اقتحام بلدة “بيتا” ومداهمة منازل الفلسطينيين، لافتة إلى أن المعتقلين هم: منور عبد الرحمن بني شمسة، ورائد عبد الرحيم داود، وإبراهيم محمد داود، وحسين عرسان داود، وحسين محمود داود، وجهاز فايز حمايل، وحمدان فايز حمايل، وسيف ضيف الله حمايل.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الأسير المحرر والباحث عبد السلام عواد، بعد مداهمة قرية عورتا جنوبي نابلس، إلى جانب اعتقال الأسير المحرر سامر حمدي مفلح، بعد مداهمة قرية “أوصرين”.

ومن بلدة سلواد برام الله، اعتقل الاحتلال حمدي خير الله حامد، وساهر خير الله خزني، إضافة إلى اعتقال حازم كاظم الرجبي من الخليل.

وذكرت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال اعتقلوا في مدينة قلقيلية، الأسير المحرر علي شواهنة (40 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، منوهة إلى أنه أمضى أربعة عشر عاما في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمود جبارين من بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، شابا قرب باب العامود بالقدس المحتلة، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وزعمت قوات الاحتلال أنها أوقفت شابا كان يسوق دراجة نارية، ووجدت بحوزته سكينا، وأنه حاول تنفيذ عملية طعن.