البرلمان الإيراني يطالب برفع العقوبات للمساعدة في احتواء أزمة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، برفع العقوبات عن بلاده للمساعدة في احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحسبما ذكرت وكالة “خانة ملت”، قال رئيس البرلمان، علي لاريجاني، في رسالة وجهها إلى رؤساء البرلمانات في العديد من دول العالم: “ندعو إلى تدخل عالمي لرفع العقوبات غير الإنسانية ومساعدتنا في احتواء أزمة كورونا”.

وأضاف: “من المؤسف أن إيران، في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها، تحتل الخط الأول في الكفاح الواسع النطاق للقضاء على الفيروس بهدف الحد من معاناة شعبها، وفي الوقت ذاته تخضع لعقوبات ممنهجة غير إنسانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.