موقع أمريكي: هؤلاء الأكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، ليصبح وباء عالميا أصبح حقيقيا، بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقال موقع “نيو ساينتست” إن فيروس كورونا يصبح أكثر فتكا، في ثلاث حالات تشمل كبار السن، ومرضى السكري، من يعانون من أمراض القلب.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن احتمال وفاة أي مصاب بفيروس كورونا يصبح أكبر، في حالات كبار السن، ومن يعانون من مشاكل في تجلط الدم وأمراض القلب، بحسب دراسة شملت مجموعة صغيرة من المصابين بالفيروس.

وأجريت الدراسة، التي شملت 191 شخصا، في اثنين من المستشفيات في منطقة ووهان الصينية، بعض الإحصائيات حول الإصابة بالفيروس، التي شملت المتعافين والوفيات.

وكان متوسط عمر الذين شملتهم الدراسة 56 عاما، بينهم 62 في المئة رجال، نصفهم يعانون من مشاكل صحية أغلبها ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأوضح الموقع أن 137 من هؤلاء تم تعافيهم، بينما توفي 54، مشيرا إلى أن متوسط الفترة التي شملت بداية العلاج حتى الخروج من المستشفى وصلت إلى 22 يوما، بينما توفي الآخرون في فترة متوسطها 18.5 يوما بعد ظهور الأعراض.