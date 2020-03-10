إسبانيا تؤكد استعدادها للتعاون مع السودان في مكافحة الإرهاب

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الثلاثاء 10 مارس 2020
كتب
وكالات
أكدت اسبانيا استعدادها للتعاون مع السودان في مجال مكافحة الإرهاب، عبر البرامج التدريبية المختلفة للقوى الأمنية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن عمر قمر الدين وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، استقبل سفير إسبانيا لدى السودان السفير ألبيرتو اوثيلاي، الذي أدان الهجوم الإرهابي ومحاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
وأكد السفير الاسباني دعم بلاده الكامل للحكومة الانتقالية بالسودان، وسعيها لتعزيز التعاون الثقافي والتجاري، والمضي قدما بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.
من جانبه، عبر وزير الدولة السوداني، عن شكره للحكومة الإسبانية والدعم الذي تقدمه عبر الاتحاد الأوربي، معربا عن أمله في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ومد جسور التواصل بين شعبيهما عبر البرامج الثقافية وبرامج تعليم اللغة الإسبانية، وزيادة التبادل التجاري.
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