مسئول أمريكي يشيد بجهود الخرطوم لتحقيق السلام في جنوب السودان

الثلاثاء 10 مارس 2020

كتب وكالات

أشاد المبعوث الأمريكي لجمهورية جنوب السودان استيوارت سيمينجوتون اليوم ، الثلاثاء ، بجهود الوساطة التي ظل يقوم بها السودان لتحقيق السلام والاستقرار والتسوية السياسية في جنوب السودان .. مشيرا إلى الدور المهم والمؤثر الذي يمكن أن يلعبه السودان لحفظ الأمن والاستقرار في محيطه الاقليمي.

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وذكرت وزارة الخارجية السودانية ، في بيان لها اليوم ، أن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله بحثت مع المبعوث الأمريكي لجنوب السودان تطورات الأوضاع في جنوب السودان وجهود الوساطة التي يقوم بها السودان لدعم عملية السلام والانتقال السياسي المتمثل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وحثت وزيرة الخارجية السودانية، المبعوث الأمريكي على المساعدة فى إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على جنوب السودان ما من شأنه إحداث الاستقرار والتسوية السياسية.

وشددت على أهمية تنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل اليه الفرقاء بجمهورية جنوب السودان، لاسيما إجراء الترتيبات الأمنية وحماية الشخصيات المهمة وكذلك العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكين دور المرأة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية.