إعلامي مصري يثير تفاعلا واسعا بعد استضافة فيروس كورونا على الهواء!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار إعلامي مصري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أجرى حوارا تخيليا عبر الأقمار الصناعية مع فيروس كورونا المستجد، خلال حلقة برنامجه.

وظهر شخص جسَّد الفيروس خلال برنامج “الكلام على إيه” الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على تلفزيون الحياة، قائلًا: “أقسم بالله ده كلام سوشيال ميديا، أنا مظلوم في الليلة دي، إنتوا في مصر بتهولوا المواضيع، والعالم كله كوم ومصر لوحدها كوم تاني”، في إشارة إلى الشائعات المتداولة بشأن التعتيم على ارتفاع نسب الإصابة في مصر.

وسخر مجسد الفيروس من كثرة الشائعات “يعني أبقى فيروس وقاعد في حالي وألاقي الناس بتتهمني في رسالة واتساب على جروب الماميز؟ طب إنتي الواد عندك عنده رشح وحرارة وبرد عادي تلبسيها لي أنا ليه وتقولي إني جتله؟ أنا أتهزأ كده في بلدكم وتركبوني المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا اتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع، بين ساخر ومنتقد، إذ اعتبر عدد منهم أن ذلك يمثل “استهزاءً واستفزازا”.