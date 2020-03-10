للصبر حدود.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

] احياناً كثيرة نبقى أمام امرين احلاهما مر، الأمر الاول هو انتقاد الحكومة الانتقالية وكشف بعض الثغرات التى يمكن ان تُغلب منها الحكومة الانتقالية وتضعف وتنهار ويفشل مشروع الثورة المجيدة الذي هزمته الحكومة الانتقالية، خاصة ان لا شيء يبقى على هذه الحكومة غير جذوة الثورة ، اذ لا عودة للكيزان، إلا عن باب (الإحباط) الذي يمكن أن نفتحه لهم بانفسنا بنقدنا هذا.

] المسؤولية المهنية تفرض علينا ان نمارس حقنا النقدي.

] وأحياناً اخرى نرى ان السكوت اجدى من انتقاد الحكومة الانتقالية والهجوم عليها، لأن عبورنا لن يتم إلّا من خلال الصبر والجلد.

] نتنازع نحن بين هذا وذاك.

(2)

] صفوف الخبز التى تتمدد ــ صفوف البنزين التى اضحت تتلون وتتشكل بأنوع العرض ــ صفوف للبنزين التجاري لا تقل عن صفوف البنزين العادي ــ لا يوجد فرق بين الصفين.

] لم تفعلوا شيئاً غير أنكم أضفتم صفاً جديداً للبنزين.. كل الذي فعلتموه انكم جعلتم هناك (تعددية) في الصفوف.

] اوضاع مؤسفة في الحصول على (انبوبة الغاز) ــ وارتفاع متصاعد يومياً للدولار على حساب الجنيه المنهار.

] اقوى جبل يمكن ان ينهار في ظل التصاعد اليومي للدولار.

] ماذا تنتظر هذه الحكومة؟.. هذه الأوضاع تمهد للبيان الاول فترقبوه.

] لا تضعوا كل حلولكم وآمالكم في سلة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

] فكروا في حلول اخرى.

] ابحثوا عن منافذ جديدة.

] لا تجعلوا ساحات الانتظار لهذا القرار هي صفوف الخبز وصفوف البنزين.

] ان كنتم لا تجدون حلولاً لهذه الأزمات، امضوا لحال سبيلكم، فالشعب السوداني سوف يكون عنده شيء من الطاقة يتحمل بها تجارب الحكومة الجديدة.

] تجارب الحكومة الانتقالية أثبتت فشلها، والصفوف في ازدياد مستمر.

(3)

] مع كل هذه الأزمات، نحسب أن (الشعب) يملك نصف الحل ــ تعاملكم مع تلك الأزمات بشكل حضاري، يقوينا للخلاص، البحث عن حلول (ذاتية) لهذه الأزمات سوف يمكّن الحكومة من التغلب عليها.

] سرني كثيراً ما يحدث من المركبات الخاصة عندما تفتح ابوابها لحمل الركاب والمساعدة في تقليل ازمة المواصلات عن طريق (فضل الظهر) الذي كان مجرد شعار في العهد البائد.

] يسعدني التعامل الراقي والحضاري لسائقي المركبات العامة مع الركاب وهم يحتملون كل الرهق والتعب، ويقبلون كل ما يقدمه لهم الركاب وان كان دون استحقاقاتهم.

] سائقو المركبات العامة يقضون جل يومهم في (الطلمبات) من أجل أن يعملوا آناء الليل واطراف النهار في خدمة الركاب.

(4)

] رسالة أخيرة نقولها للحكومة الانتقالية ــ الاوضاع يمكن أن تنفجر في أية لحظة.

] الشعب السوداني لم يعد يحتمل ذلك.

] لقد قام الشعب السوداني باعظم ثورة ــ لا لكي يقف في (الصف) من أجل الحصول على (الخبز).

] جماليات الثورة ــ عظمة هذا الشعب.. وفدائيات الحراك ومثل وقيم المواطن السوداني، لا تبددوها في الصفوف.

] لم نعد نحتمل كل ذلك.

] المؤسف أن الكهرباء ظهرت في الصورة من أجل أن تضاعف معاناة الناس.

] القطوعات عادت بشكل مخيف ــ كأنهم يستكثرون على هذا الشعب (النور)، بعد حلكة ظلام استمرت (30) عاماً.

(5)

] بغم/

] مع كل ذلك فإن أجمل ما يمكن ان تقدموه لوطنكم هذا بعد ثورتكم المجيدة تلك، هو صبركم على كل تلك المحن.

] ليس أمامكم خيار أفضل من: (سندق الصخر حتى ينبت الصخر لنا زرعاً وخضرة).

] لكن مع هذا على الحكومة أن تعلم أن (للصبر حدوداً).