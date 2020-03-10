تكريم الدخلاء.. واهمال الاصلاء..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لا غرابة ولا شئ يدعو الى العجب او الاندهاش من الذي يحدث في مريخ اخر الزمان.. ففي الوقت الذي نتابع فيه كرنفالات الوهم واحتفالات التكريم البائسة لعدد من الدخلاء الذين ولجوا افى الديار الحمراء في غفلة من الزمان يقدم مجلس المريخ الشرعي على الاستغناء عن خدمات المقاتل جمال ابو عنجة والاسطورة بريمة..

* وهنا لابد لنا الاشارة الى ان اقدام مجلس الشرعية على خطوة اعفاء الاسطورة والمقاتل يندرج تحت بند الخطأ الكبير الذي اكد ان سياسة التخبط التي بدات قبل اسابيع قد مضت في ذات الاتجاه وربما بدون رجعة في وقت تنبأنا فيه بانعدال الحال وحلمنا بتصحيح المسار وحسم العديد من الملفات المهمة التي كانت ولا زالت معلقة..

* لقد اعتقدنا بالخطأ ان وجود رئيس المجلس الشرعي بنادي المريخ في محبسه طوال الشهور الماضية كان من ابرز المعيقات التي حرمت الكيان الكثير من القرارات الحاسمة في التوقيت المناسب لكن خابت كل توقعاتنا وتبخرت ويكفي فبركة قصة التخلص من عمالقة النادي واوفياؤه واصلاؤه بتلك الطريقة المهينة التي لاتشبه الكيان الكبير..

* كما لم يكن غريبا ان نتابع تبدل نظرة اولئك الدخلاء ووجهة نظرهم ناحية المقاتل جمال ابوعنجة وتحولهم للدفاع عنه فجأة بعد ما ناصبوه العداء بالامس لا لشئ سوى لانه وقف حجر عثرة امام مشاريعهم المتعلقة بالسمسرة في اللاعبين والسيطرة على عمليات الاحلال والابدال التي وضعوا يدهم عليها ايام (الجنينة الغفيرها ناااايم)..!!

* ان الاسئلة التي تفرض نفسها بعد (جريمة) طرد حامد بريمة وجمال ابو عنجة بتلك الطريقة عديدة وعميقة اولها او لنقل ابرزها هل يا ترى ان الرئيس الشرعي سوداكال يعرف قيمة ومكانة وتاريخ الثنائي جمال وحامد وما قدماه لفريق الكرة خلال السنوات التي ارتدوا فيها الشعار وقاتلوا في سبيل رفعته واعلاء شأنه.. هل يعرف سوداكال انجازات الثنائي.. اعتقد لا..

* ان التحولات والتغيرات التي فرضت نفسها على الكيان الاحمر بالذات في السنوات الاخيرة هي التي ستجبرنا – كمراقبين ليس الا – على ممارسة التعجب الصامت لا لشئ سوى لاننا على علم بحجم المتغيرات الخرافية العميقة التي حولت الكيان الى دائرة تزخر بكل السلبيات والعادات الدخيلة خاصة تلك التي لها علاقة بالنكران وانعدام الوفاء..

* ان قيمة جمال ابو عنجة وحامد بريمة لا يعرفها حتى الدخلاء الذين نتابعهم يملأون المكان ويزحمونه بحفلات التكريم على الرغم من انهم لم يقدموا ولا حتى واحد من مائة من ما قدمه اولئك الاساطير سواء في ساحات الملاعب اثناء فترة ممارستهم للنشاط في ميادين الساحرة المستديرة بالشعار الاحمر، او في مجال التدريب بعد الاعتزال..

* من خلال المشهد الغريب المريب وجدت نفسي استعيد كلمات البيت الشعري الشهير (تموت الاسد في الغابات جوعا.. ولحم الضان تاكله الكلاب) وبتصرف مني اعتقد ان ما حدث من مجلس المريخ تجاه الثنائي الوفي ومقارنة ما يحدث ويملأ جل النشرات ما هو الا تجسيد عملي لبيت الشعر الذي تناولناه ولدرجة تجبرنا على التأسف..!!

* فعلا والله، لقد تاكدنا اننا في زمن عجيب وغريب.. ولا غرابة ان نردد مؤكدين ان زماننا الحالي صار فيه السيف بيد جبانه والمال عند بخيله.. ويا لها من مفارقات نتعجب امامها ونتساءل عن الاسباب التي تجعل جل عشاق الكيان الاحمر يمارسون الصمت بلا حراك او حتى رغبة في الاعتراض او الاحتجاج او حتى الشجب والادانة..

* ان العشق الخرافي الذي يتميز به الثنائي بريمة وجمال وكل ابناء جيلهما وبقية النجوم الاوفياء الذين عشقوا الكيان دون انتظار اي مصلحة او مكسب مالي كان او معنوي سيكون كافيا لان نقيم لهم الكرنفالات وحفلات التكريم صباحا ومساء في كل يوم.. وحتى اذا فعلنا ذلك فاننا لا ولن نفي لهم ما قدموه للكيان في الماضي القريب..

* نقول ذلك ونحن على يقين بان التوفيق وعدم التوفيق بالنسبة لهذا المدرب او ذاك يبقى من الاشياء النسبية ولا اعتراض لنا على اعفاء بريمة او ابو عنجة من منصبيهما فقط اعتراضنا على الطريقة السوقية البعيدة كل البعد عن الاسلوب الحضاري الذي يفترض ان المريخ احد اكبر المتعاملين به..!

* لا تزال قصة سيدنا يوسف تحاصر عقلي.. وبالتحديد مشهد مجموعة الكهنة الذين يعرف كل واحد منهم درجة الوهم التي يتعامل بها (كبيرهم اليخماو) ويصرون على التسبيح بحمده ليل نهار رغم علمهم بانه موهوم، وهم يفعلون ذلك من باب الحرص على مصالحهم الخاصة وما اكثر مثل تلك النوعية في زماننا الحالي..!!

* تخريمة اولى: يخوض المريخ اليوم لقاء مهم امام الشرطة باستاد القضارف في الاسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز في دورته الثانية.. واعتقد ان هذا اللقاء بالامكان ان يحمل معه الصدمة او لنقل الضرية القاضية التي تؤكد ابتعاد حلم احتفاظ الاحمر باللقب الذي احرزه العام الماضي.. وربنا يستر..!!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل: يا خوفي على المريخ من ما سيحدث في الايام المقبلة.. وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر جل بريقه في الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: الوضع المريخي بالجد خطير وخطير جدا لا نستبعد معه ان تتوالى خسائر فريق الكرة ولا تقف عن ضياع الدوري فحسب بل يمتد لخسارة الكأس والسقوط من التمهيدي.. وده كلو من نتائج كاس كاس الوهمي الذي افتقد معانيه وغابت تغاصيل الفرحة به..!!

* حاجة اخيرة: اذا كنت طبال وعندك اي علاقة بود العمدة.. فافعل ما شئت..!!