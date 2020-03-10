شاب يقتل صديقه لأتفه سبب…

الخليج 365:

اصدرت محكمة مختصة في شئون الجنايات اليوم الإثنين حكما يقضي بالإعدام شنقا حتي الموت قصاصا في مواجهة شاب قتل صديقة بسبب خلاف في هاتف وجاء قرار المحكمة بعد توصل المحكمة إلى ادانت المتهم بالقتل العمد وتمسك اؤلياء الدم في حقهم في القصاص وحسب قضية الاتهام ان المدان تم توقيفه بعد تبادل طعنات مع الضحية (صديقه) في خلاف حول هاتف افضت المشاجرة الي مقتل صديقه فكانت إجراءات البلاغ والمحكمة. المادة السابقة مصرع وإصابة العشرات في نزاع مسلح بمنطقة حجير توني…. المقالة القادمة نبوءة الأستاذ وراق ..ولا شنو يا أعضاء (اللجنة الأمنية)؟!.. بقلم الفاتح جبرا

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