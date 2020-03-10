مصرع وإصابة العشرات في نزاع مسلح بمنطقة حجير توني….

الخليج 365:

قتل نحو (11)شخص على الاقل فيما أصيب العشرات في نزاع مسلح وقع بين مزراعين ورعاة بمنطقة حجير توني التابعة لمحلية بليل بولاية جنوب دارفور ونقل مصدر لكورة سودانية ان الهجوم وقع في أعقاب مشاجرة وقعت بين رعاة ومزراعين نجم من خلالها الهجوم على القرية وسقوط عشرة ضحايا فيما أصيب العشرات واكدت المصادر ان الاهالى حملوا الجثامين ووضعوها أمام أمانة الولاية مطاليين بتقديم الجناة رافضين دفن جثث الضحايا. المادة السابقة اعتقال العشرات على خلفية اغتيال حمدوك… المقالة القادمة شاب يقتل صديقه لأتفه سبب…

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