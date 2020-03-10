اعتقال العشرات على خلفية اغتيال حمدوك…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلع، عن اعتقال قوات الشرطة لعشرات كمشتبه بضلوعهم في العملية الإرهابية التي أستهدفت موكب رئيس الوزراء بضاحية كوبر شمال شرق الخرطوم، وكشهود عيان، بعضهم محسوبون على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ولم توجه السُلطات السودانية الرسمية الاتهام إلى جهة حتى الآن، في العملية الإرهابية التي قال شهود عيان أنها نفذت بعبوة ناسفة تم زرعها بين الأشجار على الطريق الرئيسي والتحكم فيها عن بعد.

وبحسب صحيفة سودان تربيون، أكدت المصادر أن رئيس الوزراء كان يستقل سيارة مصفحة لذا لم تنفجر، ليتم إجلاءه بواسطة طاقمه في السيارة الثالثة التي كانت في موكبه، وهي سيارة كان بها أفراد حمايته.