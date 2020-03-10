القبض على أجانب على خلفية اغتيال حمدوك…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أوقفت قوات الأمن السودانية، مساء الإثنين، أجنبيين، على خلفية محاولة اغتيال رئيس وزراء البلاد، عبد الله حمدوك، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر بحسب الأناضول، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين أجنبيين (لم يكشف جنسيتهما) في إطار التحقيقات الجنائية حول محاولة اغتيال حمدوك”.
كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها في محاولة الاغتيال.
وصباح الإثنين، تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.
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