سنة أولى إغتيالات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إنّ ما حدث لموكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صباح الأمس من تفجيرات أو إطلاق نار من أعلى الكوبري لا يشبه الشعب السوداني ولا يمتّ له بصلة، هذا الشعب الذي ظل ومازال صابرا على الشدائد والعقوبات الخارجية والحكومات الفاسدة، ولم يقم بعملية طعن لمسؤول ناهيك عن عملية تفجير او اطلاق نار، ندين هذا العمل الذي لا يشبه قيمنا وأخلاقنا وثقافتنا بكل أنواع الإدانة والشجب، ولا نقبل بمثل هذا الانحطاط في مجتمعنا المحافظ المسالم.

ولكن قد ترد بعض التساؤلات الملحة هنا…وهي لماذا يتم اغتيال حمدوك؟ ما هي الجهة المستفيدة من اغتياله؟ ولماذا بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت بالذات؟ ماذا قدم حمدوك للشعب السوداني من إصلاحات تجعله عرضة لعملية تفجيرية كأول شخصية سياسية سودانية تُستهدف؟ هل كان الكيزان وراء عملية الاغتيال؟ ولماذا يغتاله الكيزان إذا كانت شركاتهم إلى الان محكمةً قبضتها على السوق احتكاراً؛ بينما لم تقم قحت بمحاكمة أو إعدام أي من قاداتهم؟

هل يمكن أن يكون المجلس العسكري وراء هذه العملية؟ لماذا يغتاله العسكر إذا كان حمدوك يعمل معهم في تناغم وانسجام تام؟ هل كان حميدتي وراء ذلك؟ لماذا يقوم بها حميدتي إذا كانت كل الملفات بيده وقد أصبح مؤخراً رئيساً للجنة الاقتصادية العليا وهذا منصب في دولة المدنية لم يكن ليحلم به طوال حياته؟

هل كانت الحركات المسلحة تقف وراء عملية التفجير؟ لماذا تقوم بعملية التفجير وقد عمل حمدوك جاهداً مع البرهان وحميدتي في إضعاف الجيش السوداني وإفساح المجال لهذه الحركات بل وجعلها القوات المسلحة المستقبلية للبلاد؟

ماذا عن الحركات الإسلامية؛ هل هي من تقف وراء ذلك لما قامت به قحت في الآونة الأخيرة من الاستهزاء بالدين وتغيير في المناهج الإسلامية والثقافة السودانية؟ ولكن؛ لماذا تغتاله الحركة الإسلامية إذا كان كل الشعب السوداني قد وقف وقفة رجل واحد أمام تلك التخرصات الفارغة وقالها بالفم الملأن الدين خط أحمر ؟ وهي تعلم أنها لو قامت بهذه العملية سوف يزداد تعاطف الناس مع قحت ومع حمدوك؟.

فلا يبقى سوى احتمال واحد، وهو أن تكون نفس قحت هي من قام بهذه العملية الفاشلة وذلك لتغطية ما تقوم به من بيع للبلاد وثرواتها وشبابها إلى الإمارات وغيرها من دول المنطقة وقد قبضت ثمن ذلك، وهي بهذه العملية تريد إثارة عواطف الشعب السوداني الذي عرف عنه إغاثة الملهوف حتى ولو كان عدواً لدوداً.

وتريد بهذه العملية تحقيق كسبٍ سياسيٍ رخيصٍ تضيفه إلى قائمة العار، وذلك بتمثيلية ساذجة لم ينخرم فيها إطار سيارة المجني عليه ناهيك عن موته أو جرحه أو حتى انخرام ملابسه

قد اثبتت قحت أنّها سنة أولى سياسة واليوم أثبتت بفعلتها هذه أنّها سنة أولى تمثيليّات أيضاً.

أليس فيكم رجل رشيد