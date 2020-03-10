زلزال يهز أسواق العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرضت الأسواق العالمية لزلزال أمس الإثنين عندما سجلت خسائر بنحو 2,5 تريليون دولار من قيمتها في جلسة واحدة، حيث هوى مؤشر (إم. إس. سي. آي) لأسهم جميع دول العالم بأكثر من 5 % وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أوج الأزمة المالية العالمية في كانون الأول (ديسمبر) 2008م.

ولحقت الأسهم الخليجية بالأسواق العالمية بعد أن سجلت خسائر حادة، أمسالإثنين لليوم الثاني على التوالي لتغلق قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام.

وجاءت التراجعات في البورصات العالمية التي عانت كثيرا من تفشي فيروس (كورونا) بعد أن تلقت ضربة موجعة أمس الإثنين اثر انخفاض حاد شهدته أسعار النفط بلغ نحو 30 % قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 19,23 % وتتجه أسعار الخام وفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة (الاقتصادية) نحو تسجيل أسوأ أداء يومي خلال 29 عاما بعد أن فقدت ثلث قيمتها في أربع جلسات.

وقال لـ(الاقتصادية) مختصون دوليون إن خروج روسيا من اتفاق (أوبك +) سيفتح صنابير إنتاج النفط بشكل كبير، مشيرين إلى أن الهبوط الحاد في الأسعار يهدد بإخراج منتجي النفط الصخري الأمريكي من المنافسة على السوق، مشددين على أنها المتضرر الأكبر.