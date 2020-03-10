بعد طول غياب.. وليد زاكي الدين.. (ما بدس ريدي)

فرغ الفنان وليد زاكي الدين من وضع اللمسات الاخيرة لاغنيته الجديدة التي سيطل سراحها خلال الايام القادمة حملت اسم “ما بدس ريدي” التي صاغت كلماتها الشاعرة وجدان صباحي، بينما وضع لها الالحان الاستاذ بلال عبد الله وفي الهندسة الصوتية مصعب خلف الله، بينما نفذها مصعب دولار.
وتجدر الاشارة بحسب صحيفة الجريدة، الى ان وليد لم يكن له وجود كبير في الساحة خلال السنوات الاخيرة، حتى قارب ان يكون في طي النسيان وربما سيستعيد نشاطه من جديد من خلال هذه الاغنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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