(زينب) تجمع عاصم البنا بالفرجوني

أغنية جديدة تضاف الى باكورة اعمال الفنان عاصم البنا وهي “زينب” التي صاغ كلماتها الشاعر الفرجوني، وهي ضمن الاعمال التي سببدأ بها البنا عامه الجديد خاصة بعد غيابه المستمر عن الساحة الفنية التي افتقدت صوته كثيراً. حيث ظل جمهوره ينتظر اطلالته الموسمية فقط في برنامج “اغاني واغاني”.
ومن المعروف انه اشتهر باداء اغاني الحماسة التي اجادها بصورة كبيرة بحسب صحيفة الجريدة ، مما ساهم ان تكون له قاعدة جماهيرية على الرغم من عدم رؤيتنا لاي بوستر اعلاني لحفل جماهيري يخصه الا مكانته تظل محفوظة في الساحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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