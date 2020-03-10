عمل دؤوب تشهده مسيرة الفنان الشاب هاني عابدين خاصة وانه كثف نشاطه الفني خلال الفترة الاخيرة باهداء جمهوره عدداً من الاعمال الجديدة، مثل الاغاني الثورية التي تغنى بها ابان انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة. وها هو يضيف اغنية جديدة بحسب صحيفة الجريدة بعنوان “احبك ساس” من كلمات والحان عوض بناوي ومن المقرر ان يتم نشر الاغنية على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني عابدين يطلق (أحبك ساس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.