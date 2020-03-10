محمد بشير (الدولي) ينضم لكوكبة (أغاني وأغاني)

تسير الترتيبات على قدم وساق لتسجيل حلقات البرنامج الرمضاني “اغاني واغاني” بعد اجتماع عقده حسن فضل المولى مدير قناة النيل الازرق وذلك بعد عودة السر قدور مقدم البرنامج الذي يضم في هذا الموسم وجوهاً جديدة. Advertisements وأكدت مصادر موثوقة لصحيفة الجريدة ان الفنان الشاب محمد بشير الدولي الشهير بـ “الجدي” سيكون ضمن الكوكبة في هذا الموسم خاصة وانه يتمتع بشعبية كبيرة، وتعد هي المشاركة الاولى له في احدى برامج الغناء الرمضانية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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