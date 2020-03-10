السودان يبدأ اعداده لمواجهة غانا بالخميس

يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اعداد لمباراة غانا اعتباراً من بعد غدٍ “الخميس”، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة للنهائيات بالكاميرون 2021م.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني، أعلن عن القائمة الأولية التي ضمت (8) من لاعبي الهلال، و(7) من المريخ، بجانب لاعبي الأندية الأخرى، وثلاثة محترفين.

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ويواجه السودان في مباراة ودية توغو يوم 21 مارس، قبل التوجه لغانا لمواجهة منتخبها يوم 27 مارس، والعودة لتجديد المواجهة مع النجوم السوداء في السودان يوم 31 مارس الحالي.

,وبحسب صحيفة مصادر، يذكر أن قائمة المنتخب الوطني ضمت كل من: السموأل ميرغني، أطهر الطاهر، عبداللطيف سعيد (بويا)، أبوعاقلة عبد الله، نصر الدين الشغيل، وليد بخيت (الشعلة)، فارس عبد الله، محمد موسى الضي، علي أبوعشرين، منجد النيل، أمير كمال، محمد الرشيد، رمضان عجب، محمد حامد (التش)، وضياء الدين محجوب، إسحق آدم، ياسر مزمل، مصعب كردمان، حسين إبراهيم (الجريف)، معاذ عبد الرحيم (القوز)، مفضل محمد الحسن، بخيت خميس، أحمد إبراهيم (وضاح)، محمد عبدالرحمن (الجزائر)، يس حامد (رومانيا)، وعمار طيفور (إيطاليا).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)