محكمة الدويم واولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب محمد اسماعيل

فرغت ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية تحت اشراف اللواء خالد الحاج من كافة التحريات في البلاغ الذي كان مسرحه سوق الدويم حيث لقى الشاب محمد اسماعيل مصرعه على يد اثنان من الاشقاء واخيهم بتهمة التحريض وذلك على اثر قدوم الشاب محمد اسماعيل عن زيارة طفلته بعد انفصاله عن زوجته في الروضة وطلب منه احضار ملابس خاصة لطفلته الوحيدة وعند وصوله الى منطقة سوق الدويم حدثت المشاجرة القاتلة التي راح ضحيتها القتيل محمد اسماعيل.

وبعد فراغ التحقيقات الجنائية من كافة التحريات حول ملف البلاغ الى دائرة الاختصاص بمحكمة الدويم ليتولى مولانا الدكتور احمد عثمان النظر في البلاغ وتحديد جلسة 11/3/2020 وبحسب صحيفة الدار، كان شقيق القتيل الاستاذ المكاشفي اسماعيل المحامي قد تولى متابعة اجراءات البلاغ وتكليف الاستاذ معاوية خضر الامين لتمثيل الاتهام وسوف تتابع الدار الجلسات الى ان يقول القضاء الموقر كلمته باذن الله.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)