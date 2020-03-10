الوساطة في جنوب السودان تحدد التاسع من أبريل للتوقيع النهائي للسلام

قطعت الوساطة في جنوب السودان بأن الاتفاق النهائي بين الحكومة والجبهة الثورية التاسع من أبريل للتوقيع واكتمال عملية التفاوض والسلام الشامل بين الطرفين، وأضاف أن الفترة زمنية لاستكمال ما تبقى من ملفات لمناقشتها ضمن مفاوضات السلام بجوبا في الوقت المحدد.

وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا “محمد حسن التعايشي” عضو مجلس السيادة، خلال حديثه في اجتماع التوقيع على تمديد أجل منبر جوبا يوم (الإثنين)، وصلنا لمرحلة متقدمة جداً في ملفات التفاوض مع الجبهة الثورية، وقدم التعازي لشهداء حادث “بليل” بولاية جنوب دارفور وأعلن إدانة الأعمال التي وصفها الوحشية.

وأضاف “مثل هذه الأعمال تدفع الجميع للإسراع في تحقيق السلام”، وتابع هذا اختبار لكل الأطراف لإنجاز السلام العادل.

وجدد “التعايشي” تأكيداته على حرص الحكومة على السلام، وأوضح أنه المفتاح لكافة القضايا، وأكد الإرادة المشتركة مع شركاء الحكومة في الوصول للسلام الشامل.

وأضاف “التعايشي”: نحتاج للمزيد من الوقت للوصول لسلام نهائي، وأعلن الاتفاق على وضع جدول زمني لمناقشة ما تبقى من موضوعات التفاوض .

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وأشار إلى أنه سيبدأ اليوم وينتهي في الحادي والثلاثين من مارس، وتابع بعدها تبدأ الإجراءات الفنية لمصفوفات التنفيذ، وقال نأمل أن نحقق السلام في مسار الجبهة الثورية في العاشر من أبريل المقبل لإنهاء سنين طويلة من الصراع والحروب وتكون بداية لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد، وأعلن التزامهم بتنفيذ ما يتفق عليه بحسب صحيفة المجهر .

من جهته أعلن نائب الأمين العام للجبهة الثورية “ياسر عرمان” التزامهم القاطع بالتوصل لسلام في أقرب وقت.

وأشار إلى أن الجبهة الثورية ستذهب قريباً للخرطوم للمساهمة في بناء السودان، ودعا رفقاء الكفاح المسلح للانضمام للسلام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )