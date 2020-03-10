المحكمة تعيد ملف الضابط القتيل عصام محمد نور للنيابة

اعادت محكمة ام درمان الجنائية برئاسة القاضي ابو بكر المهاب ملف الضابط القتيل عصام محمد نور للنيابة وذلك بناء على الطلب المقدم منها وذلك لاضافة بينات اخرى لمحاكمتهم مع بقية المتهمين الموجودين امامها ومن ثم اعادته مرة اخرى لمواصلة اجراءات المحاكمة.

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وبالعودة للتفاصيل الاولية لهذه القضية عندما تعرض الملازم شرطة عصام محمد نور لطلق ناري داخل منزله بامبدة وبحسب صحيفة الدار تسبب ذلك في وفاته واصابة والده وشقيقة وذلك عندما كان المرحوم يعمل مناوباً بقسم الشرطة وحاول مجهولين اخراج احد المحتجزين من الحراسة وتمكن من مقاومتهم وفي المساء تهجم على منزله مجموعة تنتمي لجهة نظامية واطلقوا عليه النار وعقب وقوع الحادث اتخذت السلطات كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتم القبض على المتهمين وحول الملف للمحكمة ومن ثم اعيد مرة اخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)